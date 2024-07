Artesãos açorianos promovem saber-fazer artesanal na FIA Lisboa

De acordo com uma nota do Governo açoriano, o ‘stand’ dos Açores pode ser visitado até domingo na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

“Iniciativas como esta são sempre uma excelente ocasião para divulgar e comercializar o ‘Artesanato dos Açores’”,salienta a secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, citada na nota.

A governante destaca ainda que o setor do artesanato “está a viver um dos seus melhores períodos”, apontando o aumento do número de artesãos e de unidades produtivas artesanais e a execução de um sistema de incentivos único no país pelas possibilidades que promove.