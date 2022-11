João Basso marcou, aos 47 minutos, o único golo do Arouca, que somou o quinto encontro seguido sem perder na I Liga e subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 16 pontos.

O Sporting, que vinha de três triunfos consecutivos no campeonato, segue, de forma provisória, na quarta posição, com 19 pontos, a 12 do líder Benfica, a quatro do FC Porto e a três do Sporting de Braga, que tem menos um jogo.