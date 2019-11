"Armazém ajuda a regular preços dos produtos agrícolas" é o título em destaque do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Projeto alia turismo de aventura à inclusão social" e "Chef Hugo Ferreira leva sabores das ilhas aos EUA" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, que salientou a 'aventura' açoriana na Bermuda durante a sua primeira visita oficial àquele território ultramarino britânico.

O projeto da Terra Verde de construir um armazém para frutas e legumes na Ribeira Grande, que irá contribuir para uma melhor regulação de preços dos produtos agrícolas, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 4 de novembro de 2019.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok