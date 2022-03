Áreas marinhas protegidas vão cobrir 30% do mar dos Açores

Governo Regional antecipa meta da União Europeia para 2030 e vai criar, já em 2023, novas áreas marinhas protegidas que vão cobrir 30% da Zona Económica Exclusiva, no âmbito do programa ‘Blue Azores’, revela o jornal.



Ainda nesta edição: "PSD, CDS-PP e PPM reeditam Aliança Democrática", "PS de São Miguel quer renovação na lista às legislativas", Expo Açores leva artesanato a todos os concelhos" e "Orçamento Participativo Açores conta com 101 propostas".



"Morita falha Arouca e Marítimo devido à Covid" é o destaque do Desporto.