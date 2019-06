Apreensão de lapas em zona de reserva natural no Faial

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial da Horta, apreendeu 33 quilos de lapas a quatro indivíduos, com idades entre 31 e 47 anos, pela apanha ilegal das mesmas, no concelho da Horta.

De acordo com comunicado, no decorrer das várias ações de fiscalização, no âmbito da vigilância e controlo costeiro na Ilha do Faial, foram detetados e identificados quatro indivíduos na apanha ilegal de lapas, na zona popularmente conhecida como Espalamaca, que se localiza na freguesia da Conceição, concelho da Horta, zona esta considerada de reserva natural e interdita à apanha das lapas.



Na sequência destas ações foram apreendidos 33 quilos de lapas, bem como todo o material e equipamento de mergulho utilizado, onde parte da quantidade apreendida (18 quilos), foi entregue na lota para ser sujeita a primeira venda, à ordem do processo. As restantes lapas, por reunirem as necessárias condições de sobrevivência, foram devolvidas ao mar.