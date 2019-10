Apreensão de 605 quilos de espadarte por fuga à lota na Terceira

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial da Praia da Vitória, apreendeu 605 quilos de espadarte, com o valor estimado de 2720 euros, no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira.

Segundo refere comunicado da GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização à atividade piscatória, os militares detetaram, numa peixaria local, espadarte sem que houvesse documentos comprovativos da transação em lota.





Desta ação resultou a identificação do proprietário do estabelecimento, um homem com 49 anos, e a apreensão do pescado, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação, cuja coima pode ir até aos 44.891 mil euros.





O pescado apreendido foi doado a várias instituições de solidariedade social.





Refira-se que o regime de venda de pescado fresco prevê que a primeira venda seja, obrigatoriamente, realizada em lota, pelo sistema de leilão.