De acordo com comunicado, no âmbito de uma ação de fiscalização de controlo do cumprimento das regras de transporte e comercialização de pescado, os militares da Guarda detetaram, “num contentor frigorífico, 10 caixas de pescado com 132 quilos de cavalinha, (Scomber japonicus) sem que tivesse o tamanho mínimo para ser comercializada, tendo sido apreendida”.





Foi identificada uma empresa e elaborado um auto de contraordenação, punível com uma coima até 37.500 euros.