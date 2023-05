Apoio da UE a Kiev desde 2022 ascende a 70 mil ME com nova tranche de 1,5 mil ME

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário indica que “efetuou hoje um quarto pagamento de 1,5 mil milhões de euros ao abrigo do pacote de assistência macrofinanceira à Ucrânia, num montante máximo de 18 mil milhões de euros”.

Globalmente, desde o início da guerra desencadeada pela invasão russa, o apoio da UE “à Ucrânia e aos ucranianos ascende a cerca de 70 mil milhões de euros”, acrescenta a instituição.

Esta verba total inclui o apoio financeiro, humanitário, orçamental de emergência e militar à Ucrânia por parte da UE, dos Estados-membros e das instituições financeiras europeias, bem como os recursos disponibilizados para ajudar os países europeus a satisfazer as necessidades dos ucranianos que fogem da guerra.

No que toca ao pacote de assistência macrofinanceira, criado para cobrir as necessidades imediatas de financiamento de Kiev, o apoio de mais 1,5 mil milhões de euros hoje divulgado visa permitir que as autoridades ucranianas continuem “a pagar salários e pensões e a manter serviços públicos essenciais em funcionamento, como hospitais, escolas e alojamento para as pessoas deslocadas”, segundo especifica Bruxelas.

“Permitirá igualmente à Ucrânia assegurar a estabilidade macroeconómica e restaurar as infraestruturas críticas destruídas pela Rússia na sua guerra de agressão, como as infraestruturas energéticas, os sistemas de abastecimento de água, as redes de transportes, as estradas e as pontes”, adianta o executivo comunitário.

Este pagamento ocorre depois de a Comissão Europeia ter concluído, numa avaliação finalizada em abril passado, que a Ucrânia continuava a realizar progressos satisfatórios na aplicação das condições políticas acordadas e que cumpria os requisitos em matéria de apresentação de relatórios, que visam garantir uma utilização transparente e eficaz dos fundos.

Bruxelas explica que a Ucrânia realizou “progressos importantes” no sentido de reforçar o Estado de direito, aumentar a estabilidade financeira, melhorar o funcionamento do sistema de gás e promover um melhor clima empresarial, conclusão que permitirá o pagamento de um novo montante mensal de 1,5 mil milhões de euros em junho.

Desde o início do ano, a UE já mobilizou 7,5 mil milhões de euros em assistência macrofinanceira.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).