Apesar de crise diretiva, aliança de associações portuguesas no Canadá quer manter tradições

Apesar de ser gerida por uma comissão ‘ad hoc' há dois anos, a Aliança de Clubes e Associações Portuguesas no Ontário quer continuar a manter vivas as "tradições portuguesas", disse à Lusa fonte da associação.

A Acapo, nome pelo qual é conhecida a aliança, organizou no sábado à noite a sua 32.ª Gala de Prémios de Mérito e Bolsas de Estudo, num jantar que juntou centenas de convidados.

"O futuro da Acapo não se sabe. O importante foi conseguirmos ter uma comissão ‘ad hoc' para organizar a Semana de Portugal. Vamos ver o que sucede em 2020, talvez já com uma direção ou nem por isso", disse Kátia Caramujo, a presidente da Comissão da Semana de Portugal 2019.

A dirigente referiu que enquanto luso-canadiana nascida no Canadá sente-se "muito enraizada com a cultura portuguesa".

"Espero que a Semana de Portugal ainda exista quando os meus sobrinhos tiverem a minha idade. É muito importante, sobretudo a Parada do Dia de Portugal, o festival de folclore e esta gala", sublinhou.

Na gala, os jornalistas Fernando Cruz Gomes e Alexandre Franco foram homenageados a título póstumo, um reconhecimento pelo "trabalho desenvolvido por ambos junto dos clubes filiados na Acapo".

O antigo correspondente da agência Lusa no Canadá Fernando Cruz Gomes morreu em outubro de 2018 aos 79 anos, e o jornalista Alexandre Franco morreu em janeiro deste ano aos 74 anos.

Esta é uma homenagem merecida pois esta "era a vida dele", disse Carlo Miguel Antunes, filho de Cruz Gomes.

"Como membro da comunidade, é uma homenagem merecida. Como filho, fico super orgulhoso, mas de certa forma fico triste de estar aqui sozinho e de o meu pai não estar ao meu lado. Já passei neste local muitas noites com ele, a fazer histórias, a tirar fotografias, e depois ao fim da noite perguntava-me o meu parecer desta história, o que isto significa para mim. Hoje não tenho isso. É um misto de sentimentos", referiu.

Foram ainda reconhecidos com o Prémio de Mérito os dirigentes Manuel de Brito Fialho (Casa do Alentejo de Toronto) e Joel Filipe (Clube Comunitário de Peniche) pelo seu trabalho no associativismo.

O embaixador de Portugal no Canadá, João da Câmara, realçou a importância de união dentro das associações portuguesas, "um caminho de aliança e de unidade", elogiando ainda "a promoção e entreajuda da comunidade com a entrega das bolsas de estudo a alunos lusodescendentes".

Foram entregues 21 bolsas de estudo a alunos lusodescendentes, financiadas pelos clubes e associações filiados da Acapo.

O ministro da Imigração do Canadá, Ahmed Hussen, elogiou o papel de organizações como a Acapo por "fazerem o que é necessário".

"Está a assegurar que os jovens de agora são o futuro do amanhã, onde merecem estar. Os jovens nomeados para as bolsas de estudo estão também a ser reconhecidos pelo percurso até aqui", afirmou.

O sindicato da Construção Liuna Local 183 tem sido um dos principais patrocinadores das festividades da Semana de Portugal, uma organização com "grandes afinidades com a comunidade portuguesa".

"Temos um elevado número de associados de origem portuguesa, é o nosso dever apoiar. É por causa do sacrifício que as famílias dos nossos associados têm feito é o motivo da continuidade destes eventos. É importante que a comunidade portuguesa continue a motivar os mais novos para que possam dar seguimento às tradições portuguesas", enalteceu Jack Oliveira, diretor-geral da Liuna Local 183.

As festividades da Semana de Portugal 2019 tiveram início no dia 4 de maio e vão prolongar-se até 14 de julho, e incluem a Parada do Dia de Portugal (09 de junho) e o concerto com os Xutos e Pontapés (08 de junho).