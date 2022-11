Apanha-bolas dão multa ao Santa Clara

O comportamento incorreto dos jovens que desempenharam a missão no jogo com o Estoril, no passado dia 14, foi descrito no relatório pelo árbitro André Narciso e pelo delegado da Liga, Carlos Florindo, que “aos minutos 6, 8 e 11 da segunda parte os apanha-bolas atrasaram-se na reposição da bola”, quando o Santa Clara vencia por 2-1.



A situação foi repetida aos minutos 31 e 43 do mesmo período do jogo, na altura já com 3-1 no marcador.

O árbitro escreveu ainda que à terceira vez chamou a atenção do delegado ao jogo do Santa Clara, Paulo Raimundo, o mesmo sucedendo com o delegado da Liga ao diretor do campo, que deram instruções para os jovens se apressarem na entrega das bolas.

Este comportamento valeu à SAD encarnada uma multa de 281€ e uma repreensão.

Esta não é a primeira vez que o Santa Clara é multado pelo mesmo motivo. Recorde-se que a 5 de outubro de 2018, na primeira época após o regresso à I Liga, os encarnados de Ponta Delgada foram multados em 765 euros pelo mesmo motivo. Na altura defrontou o Desportivo de Chaves, vencendo o encontro por 1-0.

Os apanha-bolas não podem demorar mais de três segundos na devolução do esférico para o jogador que irá executar os lançamentos pelas linhas laterais, ou nos pontapés de canto e de baliza.

Mas não se ficou por ali a sanção resultante do jogo com o Estoril. Houve uma outra multa de 337€ porque um grupo de adeptos ligados ao Santa Clara, identificados com camisolas e cachecóis, aos 41 e 43 minutos da segunda parte, “entoaram em coro a expressão “palhaços, palhaços, palhaços”.

Em matéria de jogadores, o defesa central Boateng foi suspendo por um jogo e multado em 85€ por ter visto, no jogo com o Estoril, o quinto cartão amarelo da época.