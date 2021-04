António Ventura desafia juntas a apresentarem candidaturas à GRATER

Citado em nota do executivo, António Ventura afirmou que em “2021 e 2022, que são anos de transição entre quadros comunitários de apoio, irão manter-se as mesmas regras do quadro agora vigente, pelo que vamos disponibilizar 5,2 milhões de euros para os quatro grupos de ação local, nos quais se inclui a GRATER”.





O secretário da tutela falava na inauguração Centro Interpretativo Cultura Ramo Grande, na freguesia de São Brás, investimento que contou com o apoio daquele fundo comunitário.





O governante reconheceu e felicitou ainda a junta de freguesia de São Brás pelo trabalho de recolha e registo daquilo que considera “uma arte, dentro da ilha, dos Açores e do mundo”.





“Esta arte do Ramo Grande, de trabalhar a terra, das suas gentes, muito ligadas ao culto do espírito santo, tudo isto está aqui retratado e por isso, este Centro Interpretativo é um centro de significado, que é dado não só no atual momento, mas para as próximas gerações”, disse.