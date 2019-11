António Teixeira demite-se da presidência do Grupo SATA

A morte de um homem num acidente de viação, a quinta vítima mortal na estrada em pouco mais de uma semana, é outra das notícias em destaque na primeira página do Açoriano Oriental, onde se faz chamada para a aprovação, pelos municípios, da criação de uma taxa turística sobre as dormidas em todos os concelhos de São Miguel.

No Algarve, no jogo que encerrou a 10.ª jornada da I Liga, o Santa Clara empatou 1-1 com o Portimonense, chegando à igualdade no último lance do desafio.