Antigo edifício das Finanças classificado para reabilitação no âmbito do programa REVIVE

Numa nota enviada às redações, a autarquia de São Miguel adianta que a reabilitação do imóvel já era uma pretensão antiga da Câmara, presidida por Alexandre Gaudêncio, dado o "avançado estado de degradação" do antigo edifício das Finanças.

"Vários anos depois a mostrar preocupação com o estado de degradação do antigo edifício das Finanças, propriedade do Estado português, localizado na rua Espírito Santo, contíguo à igreja do Espírito Santo, o mesmo foi classificado para reabilitação", informa a autarquia.

“Estamos cientes de que o património imobiliário público constitui uma componente muito relevante da identidade histórica, cultural e social do país, e um elemento rico e diferenciador para a atratividade das regiões e para o desenvolvimento do turismo, motivos pelos quais pretendemos levar a efeito a reabilitação do antigo edifício das Finanças”, refere o presidente da autarquia da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, citado na nota.