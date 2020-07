"Angra do Heroísmo continua com apenas uma tripulação em período noturno"

A social democrata refere, citada em comunicado, que “a falta de mais uma tripulação confirma-se no novo Regulamento do Serviço de Transporte Terrestre de Doentes, publicado a 30 de junho, ficando assim sem atendimento o pedido feito pelo presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo (AHBVAH)”.



Segundo a deputada, “o próprio presidente da AHBVAH afirmou em Comissão que tinha recebido um ofício proveniente da SRS a informar que iriam receber um aumento de cerca de 12%, e que com essa verba já tinha financiamento para a ambulância da noite”, lembra.



“A verdade é que, apesar de compromissos prévios, a ABVAH não foi novamente contemplada com aquela segunda tripulação, pelo que pedimos explicações nesse sentido à tutela, uma vez que defendemos que o investimento em recursos humanos é essencial para que a prestação do socorro à população seja efetivamente melhorada e assegurada”.



Mónica Seidi diz mesmo que, “a Comissão visitou recentenmte às obras em curso na Secção Destacada dos Altares, onde a atual secretária regional da Saúde nada disse sobre o assunto, o que é inaceitável. O investimento em instalações é positivo, mas tem de ser acompanhado pelo investimento em recursos humanos”, reforçou.



Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa, os social democratas dizem mesmo que a situação referida “é um obstáculo à melhoria do socorro às populações do lado oeste da Ilha Terceira, e o Governo tem de se explicar a esse respeito”, refere a parlamentar.



Mónica Seidi questiona igualmente o executivo sobre a disponibilidade “para atender às preocupações manifestadas e dotar a ABVAH dessa segunda tripulação, a funcionar na Secção Destacada dos Altares, conforme foi prometido e justificado há mais de dois anos e meio”, conclui.