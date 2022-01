André Viveiros destaca papel que a autarquia pode ter na divulgação da profissão de Guias de Informação Turística

À margem da reunião com a AGITA – Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, o candidato enalteceu a importância de se organizarem workshops e encontros, nos quais cada município, e no caso concreto de Ponta Delgada, possam dar a conhecer melhor o concelho porque assim “melhor divulgam o concelho, atraem mais turismo e ao mesmo tempo conseguem dispersar os turistas no sentido de aliviar a pegada ecológica”, disse citado em nota.





Neste encontro foi também abordada a questão associada à Serra Devassa e à sobrecarga de turistas, bem como o papel que a câmara pode vir a ter no futuro, “no sentido de introduzir alguma disciplina no acesso a essa montanha e nos carreiros que tem vindo a crescer todos os anos com a afluência de mais turistas”.





Nesse sentido, o candidato do PS defendeu que a autarquia “vai ter de trabalhar esta situação em conjunto com os guias turísticos dos Açores”, no caso concreto com os de Ponta Delgada e de São Miguel.





O problema da certificação regional foi igualmente discutida, com André Viveiros a destacar as três dimensões da interpretação que integram a certificação regional, nomeadamente o guia interprete, o guia interprete de montanha e o guia interprete de natureza.





“Foram abordadas questões associadas à certificação e que pressupõe alguma concorrência desleal em termos de mercado, uma vez que há grupos de turistas que chegam à nossa ilha, acompanhados por guias nacionais ou internacionais, portanto, a questão da certificação desses guias, gera aqui alguma situação de incompatibilidades na prestação de serviço”, assegurou o candidato do PS à Câmara Municipal de Ponta Delgada, André Viveiros.