André Ventura entrega 4.ª feira assinaturas no TC para formalizar novo partido Chega

“Nós queremos concorrer a todas as eleições, europeias e legislativas, mas vamos aguardar pela decisão, tenho o maior respeito pelas competências do Tribunal Constitucional”, disse, acrescentando que, após a formalização como partido, o Chega realizará uma convenção nacional, na qual anunciará o seu candidato às europeias.

Em declarações à Lusa, André Ventura, presidente da Comissão Instaladora do Chega, afirmou que serão entregues “entre 7.500 e 8.000 assinaturas” e adiantou que o objetivo é concorrer já às eleições europeias de 26 de maio.

O ex-autarca de Loures André Ventura anunciou que irá entregar na quarta-feira no Tribunal Constitucional (TC) as assinaturas, estatutos e declaração de princípios exigidas por lei para formalizar a constituição de um novo partido, o Chega.

