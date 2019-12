André Branquinho deixa Sporting Ideal

Os leões da Ribeira Grande perderam esta manhã em Castelo Branco diante do Benfica local por 1-0, em partida da 14.ª jornada da Série C, agudizando ainda mais a posição do clube, que está há seis jogos sem ganhar (cinco derrotas) e ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, com apenas 9 pontos, a sete pontos da linha de água.

André Branquinho chegou ao Sporting Ideal na época passada, assumindo a equipa nos últimos oito encontros, em que garantiu a manutenção no terceiro escalão nacional. Não resiste ao mau arranque de temporada, em que só logrou duas vitórias em 16 jogos, 14 dos quais para o Campeonato de Portugal.