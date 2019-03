André Bradford saúda parecer favorável do Parlamento Europeu para renovação das frotas pesqueiras das RUP

O candidato do PS/Açores às eleições Europeias do próximo dia 26 de maio, André Bradford, saudou, esta sexta-feira, a aprovação pela Comissão de Pescas do Parlamento Europeu da nova configuração do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), que consagrará ao setor 7 mil milhões de euros, para o período 2021/27.