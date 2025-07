Programa ESTAGIAR U abrange 859 estudantes do ensino superior

“Este número total reflete uma variação de mais 215 jovens colocados no ESTAGIAR U em relação a 2024, resultado do aumento da procura e da participação dos estudantes do ensino superior neste programa promovido pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, através da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego”, referiu o executivo regional açoriano em comunicado.

Segundo a nota, 57% dos jovens decidiram fazer o seu estágio no mês de julho, 41% no mês de agosto e 1,7% no mês de setembro.