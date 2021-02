Anda&Fala/vaga promove primeiro Open Call Residências na Oficina

De acordo com nota, as Residências Artísticas na Oficina visam a pesquisa, a produção e a experimentação nas instalações da vaga e destina-se à comunidade artística, preferencialmente sediada na ilha de São Miguel.

As residências estruturam-se em ciclos de dois meses e consistem na cedência do espaço da oficina, para a criação e desenvolvimento de projetos artísticos, bem como a utilização de ferramentas, materiais, consumíveis e equipamentos disponíveis. Durante o período da residência o/a artista selecionado/a poderá ainda contar com o apoio e consultoria da equipa da Anda&Fala/vaga e, no final, será convidado/a a fazer uma pequena apresentação e/ou open studio, aberto ao público em geral.

Para o ciclo entre os meses de março/abril, o open call tem período de submissão de candidaturas até 25 de fevereiro, fase de apreciação até 28 de fevereiro e destina-se a candidaturas para uma residência a ser concretizada a partir de 1 de março e até 30 de abril 2021, no espaço da oficina da vaga.

As candidaturas submetidas serão avaliadas por um júri constituído por elementos da Anda&Fala. A cada novo ciclo, será anunciado novo open call e selecionado um artista para residência.