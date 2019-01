Aluno da EBS de Santa Maria vence concurso para logótipo dos XXX Jogos Desportivos Escolares

A proposta apresentada pela Escola Básica e Secundária de Santa Maria, da autoria do aluno Flávio Resendes, venceu o concurso de ideias para o logótipo dos XXX Jogos Desportivos Escolares.

O concurso de ideias, que visou selecionar o logótipo alusivo à edição de 2019 deste projeto de desporto escolar nos Açores, foi promovido pelas direções regionais do Desporto e da Educação, ambas sob a tutela da Secretaria Regional da Educação e Cultura, no âmbito da associação do desporto escolar ao ProSucesso – Açores pela Educação.





De acordo com nota do executivo, a edição deste ano dos Jogos Desportivos Escolares tem como lema “+ DE = + SUCESSO”, assumindo-se como prioridade a necessidade de acompanhar as tendências dos intervenientes e o fomento da interdisciplinaridade educativa, dando especial enfase à importância fundamental que o desporto escolar tem na formação integral dos jovens.