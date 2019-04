Alexandre Gaudêncio visita obras em curso na Ribeirinha

As mais lidas

Alexandre Gaudêncio lembrou que também está projetada para a freguesia a construção de uma cozinha comunitária com o intuito de “dar resposta a alguns problemas de carência alimentar e apoiar o trabalho que tem sido desenvolvido pela associação ‘Os Ribeirinhos’ que, diariamente, distribui cerca de uma centena de refeições junto de quem mais precisa, em especial idosos.”

“Temos várias obras previstas para a Ribeirinha. Neste momento decorrem os trabalhos de regularização de terrenos na entrada do recinto onde vai ser construído um parque de lazer e um parque para cães, algo inédito nos Açores”, destacou citado em nota.

Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande visitou as obras acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo e pelo presidente da junta de freguesia da Ribeirinha, Marco Furtado, aproveitando a ocasião para realizar um pequeno périplo pela localidade.

A Câmara da Ribeira Grande está a transformar o atual campo de jogos da freguesia da Ribeirinha num parque de lazer que oferecerá diversas valências, com especial relevância para uma zona onde poderão ser desenvolvidas atividades escutistas e uma área lúdica para cães, inédita nos Açores.

