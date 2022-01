Alexandre Gaudêncio quer mais e melhor habitação na Ribeira Grande

“Estamos dispostos a investir 50 milhões de euros, até 2026, que poderão ser comparticipados, a fundo perdido, pelo IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, assim como pelo Governo Regional dos Açores”, disse, citado em nota.





O objetivo do candidato é garantir melhor habitação na Ribeira Grande e fixar os jovens casais no concelho.





Recorde-se que a Câmara da Ribeira Grande já tem preparada a Estratégia Local de Habitação, um documento que, de acordo com Alexandre Gaudêncio, “permitirá garantir o acesso a uma habitação adequada e criar as condições necessárias para privilegiar a reabilitação urbana e do edificado no âmbito das políticas públicas de habitação”, indicou.





O documento, que retrata também a atualidade do concelho no que à habitação diz respeito, servirá de base ao trabalho que o candidato pretende levar a cabo no próximo mandato. Nesse sentido, estão estabelecidas várias medidas onde se destaca, por exemplo, o acesso a habitação própria por parte de jovens cujos encargos não ultrapassem os 30% dos seus rendimentos mensais.