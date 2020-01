"AIR Centre conta com adesão de centro de Oxford"

O anuncio foi feito pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aquando de uma audição, na Assembleia da República, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.





Manuel Heitor, respondendo à deputada do PS eleita pelos Açores Lara Martinho, recordou que um dos compromissos do Orçamento do Estado para 2020 “é a valorização do posicionamento atlântico de Portugal na Europa”, havendo um reforço para o AIR Centre enquanto instituição internacional em rede.



De acordo com comunicado, o ministro da Ciência sublinhou a necessidade de esse posicionamento do país ser “concretizado num quadro onde temos de perceber como o esforço da transição digital, pode ser usado para responder às alterações climáticas".





“Hoje sabemos que a relação entre os oceanos e o clima induz novas atividades económicas, sobretudo de observação da Terra. Por isso, o executivo teve, em estreita sintonia com a Agência Europeia do Espaço, uma estratégia de orientar o AIR Centre para as atividades de observação da Terra e criou o primeiro laboratório da Agência Espacial Europeia (ESA) em Portugal, na ilha Terceira”, disse o governante.





Manuel Heitor reforçou que a estratégia em 2020, é o de "continuarmos o aprofundamento do AIR Centre como uma instituição internacional em rede que tenha impacto local, mas que induza corresponsabilização de Portugal nos grandes desafios que hoje nos afetam”.





Para além do reforço do AIR Centre inscrito no Orçamento, Lara Martinho frisou a estratégia Portugal Espaço 2030, com vista a “potenciar a indústria do espaço de alto valor acrescentado, desenvolver a Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space, e dinamizar a nossa participação na Agência Espacial Europeia”, disse citada em comunicado.