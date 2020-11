Ainda não se sabe quem será o Presidente dois dias após a votação

Estes estados alertaram quarta-feira que necessitam de mais horas, talvez até de dias, para contar os votos por correspondência que chegaram em números históricos devido à crise pandémica.

Devido ao seu peso no Colégio Eleitoral, os quatro estados podem decidir quem será o vencedor das 59.º eleições norte-americanas: o atual Presidente e candidato republicano, Donald Trump, ou o do Partido Democrata, Joe Biden.

O vencedor das presidenciais norte-americanas (que é escolhido por voto indireto) tem de assegurar, no mínimo, 270 dos 538 “grandes eleitores” (uma maioria simples) que compõem o Colégio Eleitoral.

Neste momento, Joe Biden conta com 248 “grandes eleitores”, total que inclui os 10 relativos ao estado do Wisconsin – cuja vitória foi anunciada pela agência Associated Press -, e Donald Trump soma 214, entrando neste total o delegado que conquistou pelo Maine.