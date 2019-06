Agustina Bessa-Luís homenageada hoje na Feira do Livro de Lisboa

As mais lidas

Agustina Bessa-Luís morreu na passada segunda-feira, dia 03, no Porto, aos 96 anos.

Foram ainda editados “Os Meninos de Ouro” (com prefácio de Pedro Mexia), “Ternos Guerreiros” (prefaciado pela autora), “Três Mulheres com Máscara de Ferro” (libreto de ópera de Eurico Carrapatoso), “As Estações da Vida” e “As Pessoas Felizes” (António Barreto), “O Susto” (António M. Feijó) e “Party e A Casa — Diálogos” (Agustina Bessa-Luís e António Preto).

A editora dirigida por Francisco Vale afirma que a principal preocupação foi “proceder a uma rigorosa fixação dos textos e solicitar prefácios a escritores que pudessem ajudar a divulgar a obra junto dos leitores de todas as idades”.

A Relógio D’Água, em colaboração com a família de Agustina, o marido Alberto Luís, entretanto falecido, a filha Mónica Baldaque e a neta Lourença Baldaque, tem reeditado a obra da escritora desde junho de 2017.

Esta obra, iniciada no final dos anos 40, rompeu com o neorrealismo e o surrealismo então dominantes, criando algumas das mais marcantes personagens, sobretudo femininas, da literatura portuguesa, como a Sibila e Fanny Owen.

“O Sermão do Fogo” será o próximo romance a assegurar a permanência da autora, que praticou os mais diversos géneros literários, tais como romance, conto, crónica, biografias, livros infantis, correspondência, peças de teatro e argumentos cinematográficos.

“A Relógio D’Água tudo fará para que a obra de Agustina esteja acessível aos leitores, o que inclui os livros esgotados ou há muito inacessíveis e também inéditos, entre os quais os seus primeiros contos e a correspondência com Juan Rodolfo Wilcock”, anunciou a editora.

A vida e obra da autora de “A Sibila” vão ser celebradas na Feira do Livro de Lisboa, na praça da editora Relógio D’Água, pelas 16:30, anunciou a editora, que tem estado a publicar toda a obra da escritora.

A escritora Agustina Bessa-Luís, que morreu na segunda-feira, vai ser homenageada este sábado pela sua editora, a Relógio d’Água, na Feira do Livro de Lisboa, com leituras da sua obra por autores como Hélia Correia e Alexandre Andrade.

