Administrador diocesano de Angra lembra "Páscoa única" em São Jorge face à crise sísmica

Na mensagem de Páscoa, enviada à agência Lusa, Hélder Fonseca Mendes sublinhou que “os sinos da ilha de São Jorge só repicarão pela iminência do vulcão, enquanto nas outras ilhas repicarão porque o sepulcro rebentou e o Senhor ressuscitou”.

“Para os jorgenses, esta Páscoa será de facto única, pela incerteza e pela esperança, pelo medo e pela coragem, pelo dragão e pela Mulher do Apocalipse, pelo fogo e pelas cinzas, pela vigilância e pela atividade, pelo cuidado e pelo trato, pela fuga e pelo acolhimento, pelas dores da maternidade, como se a ilha estivesse para dar à luz, pela comunhão, participação e missão, pelo voluntariado e pelo profissionalismo, pela espera e pela prontidão”, escreveu o administrador diocesano na sua mensagem.

No texto, Hélder Fonseca Mendes frisou que a festa que se celebra nestes dias, “a Páscoa do Ressuscitado” traz “o Espírito Santo e com Ele o dom da paz”.

Paz, segundo o clérigo açoriano, é o que hoje é mais necessário, “como de pão para a boca”.

“Na oração do dia 25 de março, em que participámos no ato de consagração de cada um de nós, da Igreja e do mundo, especialmente dos povos da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com o Papa Francisco reconhecíamos que ‘Perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais’”, escreveu ainda Hélder Mendes, recordando a cerimónia de consagração presidida pelo Papa na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

“Acolhamos a graça da Ressurreição de Cristo! Deixemo-nos renovar pela misericórdia de Deus, deixemos que a força do seu amor transforme a nossa vida, tornando-nos instrumentos da misericórdia, através dos quais Deus possa irrigar a terra, guardar a criação inteira e fazer florir a justiça e a paz”, desejou o administrador diocesano de Angra.

Hélder Mendes terminou com um apelo: “A Jesus ressuscitado que transforma a morte em vida, peçamos para mudar o ódio em amor, a vingança em perdão, a guerra em paz”.

A diocese de Angra está sem bispo desde novembro de 2021, quando o anterior titular da diocese açoriana, João Lavrador, tomou posse com bispo de Viana do Castelo.

Desde então, a diocese tem à frente o cónego Hélder Fonseca Mendes, da Sé de Angra do Heroísmo, como administrador diocesano.