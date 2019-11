Administradas mais de 17 mil vacinas nos Açores contra a gripe

O anúncio foi feito pela secretária regional da Saúde, Teresa Machado Luciano, que falava numa sessão de sensibilização para a vacinação contra a gripe promovida pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel.





Na ocasião, a secretário afirmou, citada em nota, que "cerca de 40% da população com mais de 65 anos já se vacinou".





Para a época gripal 2019/2020, o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel desenvolveram uma estratégia que visa sensibilizar a população para o controlo da propagação da gripe e melhorar a capacidade de resposta dos serviços de saúde na ilha de São Miguel.





A estratégia conjunta contempla a vacinação contra a gripe, o reencaminhamento dos utentes com suspeita de gripe pela Linha de Saúde Açores (808 24 60 24) e a célere marcação de consulta com médico do centro ou unidade de saúde em caso de surgimento de sintomas.





A Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel tem em curso uma campanha de divulgação da vacinação, através dos meios de comunicação social e dos parceiros da comunidade, sensibilizando, sobretudo, os grupos de risco para os quais a vacina é gratuita.





O Hospital do Divino Espírito Santo já realizou um seminário de sensibilização para a vacinação, dirigido aos profissionais de saúde e instituições prestadoras de cuidados de saúde privadas ou do setor social.