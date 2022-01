"Administração nega mal-estar extremo no HDES" é a manchete do Açoriano Oriental

A resposta da presidente do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), Cristina Fraga, às críticas de falta de diálogo com os médicos está em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 16 de julho de 2021.