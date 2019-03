Adeptos do Boavista fugiram com medo de justiça popular

Os adeptos do Boavista acusados pelo Ministério Público de estarem envolvidos nas agressões aos funcionários do restaurante “Rei dos Frangos”, em São Vicente Ferreira, que foram detidos na ilha Terceira estariam a fugir das autoridades, mas também com receio da justiça popular.



Segundo o despacho do juiz de instrução criminal, Pedro Albergaria, a fuga dos suspeitos de Ponta Delgada para a ilha Terceira serviria também para impedir este grupo de adeptos do Boavista de serem agredidos por pessoas em Ponta Delgada.