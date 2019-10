“Acredito que a economia digital já tem um peso relevante na nossa economia”

Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional explica que medidas foram adotadas pelo executivo para incentivar a economia digital e salienta que esta já tem um peso relevante na economia açoriana tendo em conta os investimentos já feitos pelas empresas no domínio das tecnologias digitais

O Governo Regional dos Açores tem vindo a criar e a implementar uma série de medidas de apoio à chamada economia digital. Começo por lhe perguntar do que se fala quando se fala de economia digital?



A Economia Digital, também conhecida por Economia da Internet tem como base as tecnologias de computação digital. Atualmente, a Economia Digital vale mais do que 5% do PIB mundial, mas o que é verdadeiramente impressionante é que este valor foi gerado nos últimos 20 anos, aquando do ‘boom’ da Internet que ocorreu no início deste século.

O crescimento da Economia Digital deve-se, em muito, à criação e ao desenvolvimento de novas ferramentas associadas à internet e também à tecnologia móvel. A Era Digital possibilitou a comercialização de produtos e serviços através de sites de e-commerce, mas também de info-produtos, bens sem forma física, como por exemplo jogos e software diverso.