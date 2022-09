Açorianos têm a esperança de vida mais baixa do país

A Região Autónoma dos Açores apresentou, entre 2019 e 2021, o valor mais baixo do país da esperança de vida à nascença e aos 65 anos.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao triénio 2019-2021, divulgados ontem, o valor mais elevado da esperança de vida à nascença foi registado na região Norte, situando-se nos 81,13 anos; enquanto as regiões da Madeira (78,55) e dos Açores (78,18) apresentaram os valores mais baixos.

Apesar da esperança de vida ter diminuído no período em análise, o INE salienta que “nos últimos 11 triénios, todas as regiões NUTS III registaram ganhos de longevidade à nascença”. De facto, no caso dos Açores, passou-se dos 78 anos no período de 2018- 2020 para 78,18 anos no triénio 2019-2021. Contudo, no arquipélago, a esperança de vida aos 65 anos diminuiu: de 17,63 anos para 17,58 anos. Uma tendência que se verificou nas restantes regiões, com exceção da Região Autónoma da Madeira.

Também as maiores diferenças de longevidade aos 65 anos entre homens e mulheres registaram-se na Madeira e nos Açores, onde as mulheres podiam esperar viver em média, respetivamente, mais 4,49 anos e mais 4,47 anos do que os homens.