Açores vão ter mais agentes da PSP este ano

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita disse, esta terça-feira, em resposta à deputada do PS eleita pelos Açores, Lara Martinho, que o Governo da República vai arrancar, no início deste ano “com um procedimento excecional de colocação para 26 agentes adicionais” nos Açores.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Eduardo Cabrita, referiu, segundo comunicado do PS, que “em matéria de efetivos, a Região Autónoma dos Açores tinha 756 elementos em 2013, 773 em 2015 e 793 em 2018”, esclarecendo ainda que as prioridades dadas no último curso foram para o Comando Metropolitano de Lisboa e para o Comando dos Açores.







“Na definição das prioridades do 14º curso, os Açores foram a segunda prioridade”, disse o ministro.







Por seu turno, a deputada do PS, Lara Martinho sublinhou, na mesma nota, que, apesar de na presente legislatura ter havido um reforço de elementos policiais face ao ano de 2015, “a saída de elementos para outros comandos, a passagem à reforma e ainda a formação de determinados elementos da PSP voltou a reduzir o efetivo” na Região Autónoma dos Açores, “o que dificulta muito a missão da força policial”.





“No caso particular dos Açores, temos assistido à concretização de um conjunto de investimentos nas esquadras de Velas em São Jorge, São Roque do Pico, Santa Cruz e Lajes das Flores e na divisão policial da Horta, estando previsto um conjunto de outras intervenções para este ano”, frisou a parlamentar.