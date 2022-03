Açores ultrapassaram os 70% da população com vacinação completa contra a Covid-19

Durante uma visita, esta manhã, ao Centro de Vacinação de Angra do Heroísmo, instalado na Vinha Brava, Clélio Meneses revelou que "ao final do dia de ontem [quarta-feira], estavam 70,6% dos açorianos completamente vacinados, alcançado o objetivo do Governo Regional que era, no final do mês de agosto, atingir-se esta percentagem”, disse, citado em nota.





O governante adiantou que a fasquia dos 70% será também ultrapassada hoje e amanhã em São Miguel e na Terceira, "o que quer dizer que a vacinação está em alto ritmo e a garantir a proteção da população que este processo pretende assegurar" .





O secretário regional da tutela reiterou que "a vacina é efetivamente a forma mais eficaz de garantir o controlo da pandemia”.





“Estamos a fazê-lo com muito esforço dos profissionais de saúde, das unidades de saúde de ilha, dos dirigentes, é um esforço imenso e nos Açores já ultrapassamos as 300 mil doses de vacinas”.