João Ponte destacou ainda o potencial que os Açores têm para a produção de produtos biológicos, considerados mais saudáveis, apontando o Plano Estratégico para a Produção em Modo Biológico e os projetos que já estão em curso na Região na área do leite e da carne, para além da produção de hortícolas e frutícolas.

Segundo nota de imprensa, o governante apontou também o papel fundamental do Laboratório Regional de Veterinária ao nível da implementação de planos obrigatórios de vigilância, da sanidade, da segurança e da higiene alimentar, tendo realizado, em 2018, mais de 1,2 milhões de análises.

João Ponte, que marcou presença na primeira reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSANP), recordou o investimento, na atual legislatura, de 15 milhões de euros na modernização da rede regional de abate, a aposta na certificação dos matadouros e na modernização das agroindústrias, bem como a oferta formativa com o objetivo de qualificar e dotar de mais competências os agricultores e os técnicos na área da aplicação de fitofarmacêuticos na agricultura.

O secretário regional da Agricultura e Florestas afirmou, em Lisboa, que os Açores são um "bom exemplo” em matéria de segurança alimentar, uma área estratégica onde tem sido realizado um grande investimento público ao nível infraestrutural, mas também formativo e de qualificação dos agentes do setor.

