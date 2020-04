Açores registam mais um óbito e sete novos casos positivos em São Miguel

De acordo com nota da Autoridade de Saúde Regional, o óbito desta quarta-feira, trata-se de uma utente de 84 anos que estava internada no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, proveniente da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.



Em relação aos casos positivos desta quarta-feira na ilha de São Miguel, os mesmos reportam-se a sete pessoas do sexo feminino, sendo que entre os casos positivos encontra-se uma bebé, tendo em conta as idades avançadas pela Autoridade de Saúde Regional que são compreendidas entre um e 93 anos.

Dos casos diagnosticados, cinco referem-se a utentes da Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, sendo os restantes respeitantes a uma utente admitida e a uma profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.

A Autoridade de Saúde Regional, adianta que os casos estão a ser acompanhados pelas Delegações de Saúde Concelhias, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos, bem como os procedimentos relativos à transferência para unidade hospitalar das cinco utentes do Lar de Nordeste.

Regista-se, igualmente, a recuperação de quatro casos na ilha de São Miguel.

A nota refere ainda que nas últimas 24 horas foram realizadas 635 análises nos dois laboratórios de referência dos Açores.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 138 casos, verificando-se 19 recuperados, oito óbitos e 111 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 84 em São Miguel, cinco na ilha Terceira, cinco na Graciosa, três em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

A informação sobre a pandemia de Covid-19 será atualizada esta tarde, às 16h00, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.