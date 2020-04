Açores registam 87 casos positivos ativos, 14 recuperações e 5 óbitos

De acordo com nota da Autoridade de Saúde Regional, à data de ontem, 16 de abril de 2020, existiam 278 casos suspeitos de Covid-19 nos Açores, dos quais 4 vieram a revelar-se negativos, respeitantes à ilha de São Miguel. 274 pessoas aguardam colheitas e resultados: 1 de Santa Maria, 155 de São Miguel, 9 da Terceira, 13 da Graciosa, 48 do Pico, 28 do Faial e 20 das Flores.

Até às 00H00 desta sexta-feira registaram-se 389 novos casos, dos quais 141, todos de São Miguel, obtiveram resultado negativo. Registou-se 1 caso positivo em São Miguel e 247 aguardam colheita de amostra biológica e/ou resultados laboratoriais: 43 de Santa Maria, 54 de São Miguel, 96 da Terceira, 22 da Graciosa, 16 de São Jorge, 3 do Pico, 12 do Faial e 1 das Flores.

À data de hoje, 17 de abril, existem 521 casos suspeitos e 87 casos positivos ativos para Covid-19: 60 de São Miguel (27 de Ponta Delgada, 9 da Povoação, 3 da Ribeira Grande, 19 do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca do Campo); 5 na Terceira (2 de Angra do Heroísmo e 3 da Praia da Vitória); 4 de São Jorge (2 das Velas e 2 da Calheta); 9 no Pico, 5 do Faial e 4 da Graciosa.

A Autoridade de Saúde Regional mantém neste momento 2.076 vigilâncias ativas.

A esta data encontram-se internados 20 pacientes em unidades de saúde: 11 no Hospital do Divino Espírito Santo em São Miguel (2 em cuidados intensivos); 5 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (2 em cuidados intensivos); 2 no Hospital da Horta e 2 no Centro de Saúde do Nordeste.

Encontram-se isoladas em contexto domiciliário 67 pessoas com infeção por Coronavírus: 4 no Faial, 2 na Graciosa, 8 no Pico, 2 em São Jorge, 47 em São Miguel e 4 na Terceira.

A esta data registam-se 14 casos recuperados: 6 na ilha Terceira, 4 em São Miguel, 3 em São Jorge e 1 no Pico.

Desde o início deste surto pandémico, registaram-se na Região Autónoma dos Açores 3.125 casos suspeitos já analisados, dos quais 2.498 vieram a revelar-se negativos, 87 casos positivos ativos, 14 recuperados, 5 óbitos e 521 que aguardam colheita e análise laboratorial.