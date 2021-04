Açores registam 48 novos casos positivos, todos em São Miguel

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 48 novos casos de Covid-19 nos Açores, todos na ilha de São Miguel, sendo 42 em contexto de transmissão comunitária e seis referentes a viajantes (dois residentes, com análises ao 6.º e 12.º dia positivas, e quatro não residentes, todos com análises ao 6.º dia positivas).





Foram realizadas nas últimas 24 horas 2.393 análises nos laboratórios de referência da Região.





No concelho de Vila Franca do Campo foram registados 24 novos casos, sendo 15 na freguesia de São Miguel, três na freguesia de São Pedro, três na Ponta Garça, dois na Ribeira Seca e um em Água de Alto.





Já no concelho de Ponta Delgada foram registados 14 novos casos, sendo quatro no Livramento, dois em São Roque, dois nos Arrifes, dois na Fajã de Baixo, dois em São Pedro, um na Covoada e um em Santa Clara.





No concelho do Nordeste há seis novos casos, sendo três em Santana, um na Achada, um no Nordeste e um em São Pedro de Nordestinho.





Na Ribeira Grande foram diagnosticados dois novos casos, um em Santa Bárbara e outro na Lomba de São Pedro.





O concelho da Lagoa tem também dois novos casos, ambos em Santa Cruz.





Também nas últimas 24 horas foram registadas sete recuperações, em São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada (três em São Vicente Ferreira, duas em São José, uma em São Pedro e uma nas Feteiras).





Estão internados cinco doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.





A Região regista hoje 168 casos positivos ativos, sendo 167 em São Miguel (81 no concelho de Ponta Delgada, 39 em Vila Franca do Campo, 30 no Nordeste, nove na Ribeira Grande, seis na Lagoa e dois na Povoação) e um em Santa Maria, na freguesia de Santa Bárbara, do concelho de Vila do Porto.

O número de vigilâncias ativas é presentemente de 939.





Na ilha de São Miguel estão em nível de Muito Baixo Risco os concelhos da Lagoa, Povoação e Ribeira Grande. Em Médio Alto Risco está o concelho de Ponta Delgada e em Alto Risco, o concelho do Nordeste.





O concelho de Vila Franca do Campo entrará em Alto Risco às 00h00 de amanhã, quinta-feira, dia 8 de abril.





Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de Muito Baixo Risco.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.295 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.989 pessoas e 30 pessoas faleceram.





Até à data de hoje realizaram-se nos Açores 403.433 análises para despiste da Covid-19.





Desde 31 de dezembro passado e até 6 de abril, 51.756 pessoas com 15 ou mais anos foram vacinadas no arquipélago (34.832 com a primeira dose e 16.924 com a segunda dose), no âmbito da primeira fase do Plano Regional de Vacinação.