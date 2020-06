‘Açores Primeiro! Todos Contam’ recomeça este sábado

A área temática da qualidade de vida será o mote para a conferência a realizar, no próximo sábado, dia 20 de junho, no Açor Arena, em Vila Franca do Campo, pelas 17 horas, refere nota.

Irão realizar-se ainda, nas próximas semanas, a conferência relativa à área do Património e Cultura, bem como os debates de ilha.

Esta iniciativa conta já com mais de um milhar de participações presenciais nas conferências e debates já realizados em São Miguel, Faial e Terceira, referentes às áreas temáticas do Desenvolvimento Sustentável, Coesão, Governação e Transparência, respetivamente, bem como no debate de ilha de Santa Maria.



O ‘Açores Primeiro! Todos Contam’, conta igualmente já com dezenas de propostas e contributos enviados através das plataformas online do movimento, site, redes sociais e aplicação Sli.do.

Apostando na transmissão online em directo das conferências com possibilidade de interação em tempo real entre internautas e conferencistas e na disponibilização das gravações das mesmas, os vídeos dos eventos já realizados foram vistos, até ao momento, por mais de 30 mil pessoas.

Com o propósito de chamar à participação e ao debate, para que todos participem na definição do nosso futuro, este movimento, lançado pelo presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, visa dar voz aos açorianos, partilhar ideias, expetativas, desconstruindo problemas para construir soluções, estando por isso disponível a todos quanto queiram participar através do endereço www.acoresprimeiro.pt.