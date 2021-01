Açores podem receber entre 10 a 15 doentes covid em enfermaria e 3 a 5 em Cuidados Intensivos

Gustavo Tato Borges, presidente da Comissão de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia nos Açores, disse, esta sexta-feira, em declarações à rádio TSF, que a região pode receber entre 10 a 15 doentes covid em enfermaria e três a cinco doentes em Cuidados Intensivos.

O presidente da comissão, afirmou que "felizmente, temos uma situação epidemiológica mais controlada do que é a realidade nacional e até mesmo a realidade da Madeira e, em termos de internamentos temos, nos Açores, 19 doentes, sendo 18 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, São Miguel (sete em Unidade de Cuidados Intensivos) e um doente internado no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, (um em Unidade de Cuidados Intensivos). Portanto, a nossa capacidade hospitalar ainda está com 'folga' e temos a possibilidade de poder receber entre 10 a 15 doentes em enfermaria e entre três a cinco em Cuidados Intensivos”.

No diz respeito à possibilidade de enviar profissionais de saúde da região para o continente, Gustavo Tato Borges refere que está fora de questão, tendo em conta a escassez de recursos no arquipélago: “Em termos de recursos humanos, estamos numa situação bem mais frágil do que é a realidade do continente e será muito difícil poderemos 'ceder' os nossos profissionais porque fazem falta cá. Infelizmente não os podemos 'libertar' para irem para o continente, seria muito bom sinal se os Açores tivessem esta 'folga'”.