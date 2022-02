Açores passam à Martinica presidência da CPRUP com sentimento de “dever cumprido”

Na última intervenção enquanto Presidente da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, o líder do executivo realçou ter sido uma “honra e um privilégio” para a região ter assumido a presidência daquela Conferência.

“É, portanto, com uma sensação algo contraditória de, por um lado, pesar, e já de alguma saudade, mas por outro de enorme tranquilidade decorrente do dever cumprido”, assinalou.

Bolieiro falava na sessão de encerramento da XXVI CPRUP, que decorreu durante quinta e sexta-feira em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) disse que a presidência açoriana teve pela frente “enormes desafios” devido à pandemia da Covid-19.

Bolieiro defendeu ainda que, no último ano, foram dados “passos significativos” no “aprofundamento da relação” entre as regiões ultraperiféricas.

“Com a pandemia, tivemos que arrepiar caminhos e adequar as nossas metodologias de trabalho a esta nova realidade que a todos se tem vindo a impor com uma intensidade terrível”, salientou.

O chefe do executivo açoriano disse ainda que, com a presidência da Martinica, estão reunidas “todas as condições necessárias para a concretização dos passos que se seguem”.

“Este não é um momento de despedida, mas um até já. Afinal será já dentro de pouco mais de um mês que nos iremos rever para a conclusão do trabalho conjunto que agora importa desenvolver com os nossos Estados-membros", afirmou, referindo que no "culminar" do trabalho vai estar uma "declarações comum" das regiões "destinada às instituições europeias”.

Na sessão de abertura, dirigindo-se às instâncias da União Europeia, José Manuel Bolieiro reivindicou um “tratamento diferenciado e específico” para as regiões ultraperiféricas.

“Numa palavra, reivindicamo-nos do direito a um tratamento diferenciado, específico, não para sermos diferentes dos demais, mas precisamente pelo contrário, para podermos assegurar nos nossos territórios a igualdade dos nossos cidadãos relativamente aos seus congéneres continentais”, disse hoje o presidente do governo açoriano.

Os Açores assumiram Presidência da Conferência das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia a 27 de novembro de 2020.

A Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (CPRUP) da União Europeia é uma estrutura de cooperação entre os presidentes dos órgãos executivos das regiões ultraperiféricas dos Açores, das Canárias, de Guadalupe, da Guiana, da Madeira, da Martinica, da Reunião e de Saint-Martin.