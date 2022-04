Açores com nove centros de testagem à Covid 19

Em nota de imprensa, a secretaria Regional informa que “no primeiro dia da operação de testagem nos Açores para despiste da covid-19 em regime de casa aberta foram realizados 2.898 testes nas ilhas de São Miguel e Terceira”.

Na sexta-feira, aos cinco postos de testagem existentes juntam-se mais dois, nos concelhos de Vila Franca do Campo e da Povoação, na ilha de São Miguel, acrescenta a Secretaria.

“Em São Miguel, os centros de testagem da USISM [Unidade de Saúde de Ilha] em Ponta Delgada, Ribeira Grande e Nordeste, realizaram um total de 938 testes”, descreve-se no comunicado.

Já o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, “realizou 313 testes na quarta-feira e 255 até às 18:00 de hoje”, acrescenta.

Na ilha Terceira, “foram testadas 450 pessoas na Praia da Vitória e 942 em Angra do Heroísmo”.

“Todos os centros de testagem reabrem na sexta-feira, e a lista aumenta com a inclusão dos Centros de testagem de Vila Franca do Campo e da Povoação. Os interessados podem dirigir-se aos centros mais próximos, sem agendamento”, refere a Secretaria Regional.

Assim, na sexta-feira, há testes de despiste ao SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, na Unidade de Saúde da Lagoa e na do Nordeste, entre as 09:00 e as 13:00.

O mesmo horário vai ser praticado em Vila Franca do Campo, no Centro Paroquial da Igreja Matriz.

Em Ponta Delgada, no Pavilhão Municipal Carlos Silveira (Junto à escola da Mãe de Deus), a testagem decorre entre as 10:00 e as 17:30.

No mesmo concelho, no pavilhão junto à Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, há testes covid-19 entre as 14:00 e as 20:00.

Na Povoação, o Centro de Saúde está disponível para a testagem entre as 09:00 e as 16:00.

Na Ribeira Grande, também no Centro de Saúde, os testes realizam-se entre as 09:00 e as 15:00.

Na ilha Terceira, o concelho da Praia da Vitória faz testes no Pavilhão junto ao estádio municipal e, o de Angra do Heroísmo, realiza-os no Pavilhão Multiúsos da Vinha Brava.

Ambos os locais funcionam entre as 09:00 e as 16:00.

O executivo açoriano comparticipa um teste rápido de antigénio por semana, realizado em farmácias, mas apenas 14 em quatro ilhas (São Miguel, Terceira, Pico e Santa Maria) aderiram ao protocolo.

Numa altura em que é obrigatória a apresentação de testes negativos para participar em eventos, está prevista também a criação de uma convenção com laboratórios, mas ainda não foi anunciada a lista dos aderentes.

Questionado hoje sobre as ilhas em que não é possível ter acesso a testes gratuitos através de farmácias ou laboratórios, o secretário regional da Saúde disse que esses testes podem ser realizados nas unidades de saúde.

Os Açores têm atualmente 1.316 casos de infeção ativos, sendo 913 em São Miguel, 218 na Terceira, 98 no Faial, 35 em Santa Maria, 28 no Pico, 21 na Graciosa, dois nas Flores e um em São Jorge.

Hoje foram registados 288 novos casos, o terceiro recorde diário consecutivo de novos casos por dia.

Estão internados 14 doentes com covid-19 na região, incluindo quatro em unidade de cuidados intensivos.