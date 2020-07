Açores com dois novos casos positivos em São Miguel

Um dos casos diagnosticados reporta-se a um indivíduo do sexo masculino,de 58 anos, não residente nos Açores, que desembarcou na Região proveniente de ligação aérea com o território continental a 24 de julho, "apresentando à chegada resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2, que obteve quinta-feira resultado positivo no teste de despiste após o 6.º dia de permanência na Região", refere a nota da Autoridade de Saúde Regional.

O outro caso diagnosticado reporta-se a um indivíduo do sexo feminino de 44 anos, residente na ilha de São Miguel, que desembarcou na Região proveniente de ligação aérea com território continental a 30 de julho, que à chegada obteve resultado positivo no teste de despiste para o vírus SARS-CoV-2.

Ambos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Saliente-se que com os dois novos casos registados em São Miguel, a Região soma 174 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 18 casos positivos ativos, sendo 17 na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.