Açores com dois novos casos de Covid-19 e uma saída de mais um doente infetado

Os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pela Delegação de Saúde Concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

De registar a saída da Região de um caso positivo, respeitante a um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos de idade, residente no estrangeiro, à revelia das autoridades, tendo já sido diligenciados os contactos com as autoridades de saúde em território continental para acompanhamento do caso, bem como os procedimentos relativos à responsabilização judicial pelo sucedido.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 220 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se 28 casos positivos ativos, dos quais 25 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.

A Autoridade de Saúde Regional reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores - 808 24 60 24.

Para mais informação deve ser consultado o site criado pelo Governo dos Açores sobre o controlo da pandemia na Região, em https://destinoseguro.azores.gov.pt/, ou a página de Facebook da Direção Regional da Saúde, em https://www.facebook.com/DirecaoSaudeAcores/.