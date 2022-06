"Câmara da Povoação fecha jardim municipal ao trânsito" é a manchete fotográfica. "Reembolso de combustível por pagar aos bombeiros desde janeiro", "Mais de 9 mil utentes em espera por consulta médica no HDES", "Ricardo Rodrigues com boas expectativas para o São João" e "Glex coloca Açores na primeira linha dos eventos científicos" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.