Açores com 90 casos positivos ativos, 11 óbitos e 37 casos recuperados

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, à data de ontem, 27 de abril, existiam na Região 756 casos a aguardar resultados, dos quais 239 deram já resultado negativo para coronavírus. 517 continuam a aguardar colheita de amostra biológica e análise laboratorial.

Até às 00H00 desta terça-feira, deram entrada 373 novos casos suspeitos, tendo 103 se revelado negativos e 270 continuam a aguardar resultados.

À data de hoje, 28 de abril, existem 787 casos a aguardar resultado e 90 casos positivos ativos de Covid-19: 66 de São Miguel, 3 da Terceira, 9 do Pico, 2 de São Jorge, 5 do Faial e 5 da Graciosa.

Nas últimas 24 horas registaram-se 3 recuperações e um óbito, de uma paciente de 78 anos, que se encontrava internada no Hospital de Ponta Delgada, proveniente do Lar de Idosos do Nordeste.

Neste momento encontram-se internadas em unidades de saúde dos Açores 32 pessoas: 15 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, 4 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (1 em cuidados intensivos), 1 no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste.

58 pessoas encontram-se a recuperar em isolamento domiciliário: 4 no Faial, 3 na Graciosa, 9 no Pico, 1 em São Jorge, 39 em São Miguel e 2 na Terceira.

A Autoridade de Saúde Regional mantém neste momento 2051 vigilâncias ativas, sendo 629 provenientes da Linha Saúde Açores (808 24 60 24) e 1.422 resultantes do trabalho das Delegações de Saúde.

Até hoje já recuperaram da Covid-19, nos Açores, 37 pessoas: 23 de São Miguel, 8 da Terceira, 1 do Pico e 5 de São Jorge.

Desde do início do surto já foram identificados 6.965 casos como potencialmente positivos para coronavírus, tendo-se revelado como negativos 6.040 tiveram resultado negativo, 787 aguardam resultado, 90 encontram-se positivos ativos, 37 recuperaram e há 11 óbitos.