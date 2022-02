Açores com 9,4 ME para Cultura e 17,2 para Ciência em 2022

Ouvida na comissão de Assuntos Sociais do parlamento açoriano, Susete Amaro destacou que dos 9,4 milhões alocados à Cultura, 3,1 são destinados a obras, estando por isso no “plano ação da secretaria regional das Obras Públicas”.

A governante especificou que o orçamento para a Ciência inclui também cinco milhões de euros destinados às obras de ampliação do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, o Nonagon.

A secretária regional da Cultura, Ciência e Transição Digital realçou que o executivo vai “aumentar o apoio à tripolaridade” da Universidade dos Açores, que passará de 500 para 650 mil euros em 2022.

“No âmbito da área do espaço, estamos a concluir a implementação da Estratégia dos Açores para o Espaço que será apresentada na próxima semana”, acrescentou ainda.

Na audição, a propósito do Plano e Orçamento da região para 2022, o deputado do PAN, Pedro Neves, questionou a necessidade de existirem verbas destinadas à “inovação dos produtos lácteos”, uma vez que existe uma rubrica idêntica no orçamento da secretaria da Agricultura, afirmando que o executivo aloca “parcos recursos para a ciência e para a cultura”.

“Eu também gostaria de ter mais um zero [no orçamento] na minha secretaria, mas infelizmente tal não foi possível”, retorquiu Susete Amaro.

A deputada do BE Alexandra Manes lamentou que a cultura seja a “parente pobre do orçamento” e criticou a “continuidade do desinvestimento" no setor.

O parlamentar do PS Rodolfo Franca também alertou para a “continua queda do investimento na cultura”, realçando a “vertiginosa queda do investimento na defesa património cultural”.

“É preferível ter um orçamento mais realista, mas que se consiga concretizar”, advogou a secretária regional.

O deputado do PSD Flávio Soares perguntou à governante se o Orçamento para 2022 contempla verbas para a conclusão das obras do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, que se “arrastam há 14 anos”.

Na resposta, Susete Amaro afirmou que existem “verbas muito significativas” para aquele museu, referindo que o executivo está a procurar as “melhores soluções para concluir o quanto antes” as obras, sem, contudo, especificar os valores em causa.

Os membros do Governo dos Açores estão a ser ouvidos no âmbito da proposta de Plano e Orçamento da região para 2022, que foi entregue terça-feira na Assembleia Regional, onde serão discutidos e votados no final deste mês.