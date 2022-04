Açores com 71 novos casos e 36 recuperações

Em São Miguel, foram registados 42 novos casos positivos no concelho de Ponta Delgada, oito no concelho da Ribeira Grande, oito no concelho de Vila Franca do Campo e quatro no concelho da Lagoa.







A Terceira regista dois novos casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e dois no concelho da Praia da Vitória.





O Pico regista um novo caso positivo no concelho da Madalena e um no concelho das Lajes. Em Santa Maria há igualmente três novos casos positivos no concelho de Vila do Porto.