Açores com 4889 novos casos na última semana

Na atualização semanal da situação epidemiológica da região, a Autoridade de Saúde Regional, indica que em São Miguel foram registados 3031novos casos, em Santa Maria 203, na Terceira 970 novos casos, o Pico 230, São Jorge 49, Graciosa 79, Faial 266, Flores 54 e Corvo 7 novos casos.





A Autoridade de Saúde Regional dá conta de 4516 recuperações.





No que diz respeito a internamentos, há 24 pessoas internadas nos três hospitais da região, sendo 14 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, três no Hospital da Horta e sete no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira; nenhuma em cuidados intensivos.





A região tem agora 4926 casos ativos de infeção, sendo 121 em Santa Maria, 3288 em São Miguel, 1001 na Terceira, 133 no Pico, 56 em São Jorge, 67 na Graciosa, 219 no Faial, 36 nas Flores e 5 no Corvo.





No arquipélago já foram administradas 555.253 doses da vacina contra a doença, estando 91,9% da população com a vacinação completa (217.333 pessoas) e 52,7% com a dose de reforço (124.592).





A vacinação pediátrica já foi iniciada em 41,9% das crianças (7.144) e 25.9% das pessoas entre os cinco e os 11 anos (4.389) está com a vacinação completa.





Desde o início da pandemia, foram identificados nos Açores 9.8069 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 92.707 recuperações e 111 óbitos.