Açores com 42 novas infeções e 26 recuperações

No Faial há dois novos casos, ambos na freguesia de Castelo Branco, concelho da Horta, sendo que um destes casos, relativo a um viajante, residente, com resultado positivo à chegada, originou uma nova cadeia de transmissão local nesta ilha.

Em São Miguel, todos os casos são referentes a transmissão comunitária. Assim, o concelho da Ribeira Grande regista oito novos casos (quatro na Matriz e um em cada uma das freguesias de Rabo de Peixe, Ribeirinha, Pico da Pedra e Lomba da Maia). No concelho de Ponta Delgada há 20 novos casos (cinco nos Arrifes, quatro em São Pedro, quatro em Fenais da Luz, três em São José, dois na Fajã de Cima, um na Covoada e um nas Feteiras). No concelho da Lagoa há 12 novos casos (cinco em Água de Pau, três no Rosário, três em Santa Cruz e um no Cabouco).

No decurso da investigação epidemiológica verificou-se que em São Miguel, um caso positivo inicialmente alocado na freguesia de Água de Alto, concelho de Vila Franca do Campo, se encontra a residir na freguesia de Santa Clara, concelho de Ponta Delgada, pelo que os dados plasmados nos quadros respetivos, refletem essa alteração.

Também nas últimas 24 horas foi registado um total de 26 recuperações, e à data de hoje estão internados 10 doentes, sete no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e três no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Nenhum destes doentes internados está em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago conta presentemente com 327 casos positivos ativos, sendo 306 em São Miguel, 11 na Terceira, nove no Faial e um em São Jorge. Estão agora ativas no Faial duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta. Até ao presente foram extintas 203 em todas as ilhas. Em vigilância ativa estão hoje 997 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.075 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.580 pessoas. Faleceram 33, saíram do arquipélago 80 e 55 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se no arquipélago 551.999 análises, para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 17 de junho, foram administradas nos Açores 187.119 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 109.258 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 77.861 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.